Genoa Lazio, il club ricorda sui social l’ultima vittoria al Ferraris – VIDEO

La Lazio ha ricordato sui propri canali social l’ultima vittoria in casa del Genoa, quella del 23 febbraio 2020 – VIDEO

Domani alle 12.30 la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Genoa, nel lunch match della 32ª giornata. Per ingannare l’attesa il club biancoceleste ha ricordato l’ultima vittoria in casa rossoblù, quella del 23 febbraio 2020.

Il Genoa di Nicola, in piena lotta per la salvezza, affrontava la lanciatissima Lazio di Inzaghi che si contende con Juve e Inter lo scudetto. Partita bellissima finita 3-2 per i capitolini. A segno Marusic per la Lazio al 2′ e nella ripresa l’ex Immobile al 51′, gran gol di Cassata al 57′ che riapre la partita, ancora un gol dell’ex per il 3-1 biancoceleste (Cataldi su punizione al 71′) e rigore di Criscito al 90′.