Genoa Lazio, i precedenti di Sarri: numeri incoraggianti

I precedenti di Sarri contro il Genoa fanno ben sperare la Lazio in vista del match di domenica

La Lazio sfiderà il Genoa a Marassi domenica prossima nel lunch match della 13a giornata di ritorno di Serie A. E i biancocelesti potranno contare sull’ottimo score di Sarri contro il Grifone.

Nelle 13 occasioni in cui l’allenatore laziale ha sfidato i rossoblù, infatti, non ha mai perso. Nell’ultima occasione, proprio sulla panchina capitolina, è arrivata la vittoria per 3-1.