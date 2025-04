Genoa Lazio, i precedenti della sfida di Marassi: il dato attuale

Genoa Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Marassi ripercorriamo i precedenti incroci tra le due formazioni: il dato attuale

Archiviata la delusione di Coppa contro il Bodo, per la Lazio è già tempo di proiettarsi al campionato visto che il Genoa non attende e in particolar modo la zona Champions, fondamentale per il club biancoceleste.

La sfida contro i liguri sarà il 138°incrocio della storia per i due club e i precedenti recitano esattamente quanto segue: 52 vittorie biancocelesti, 36 pareggi e 49 vittorie per la formazione genoana