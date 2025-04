Genoa Lazio, il comunicato di protesta della Gradinata Nord contro la Lega Serie A: tutti i dettagli

Genoa Lazio, il comunicato di protesta della Gradinata Nord contro la Lega Serie A: le ultime

Oltre ad alcuni tifosi della Lazio, anche alcuni tifosi del Genoa hanno protestato contro le decisioni prese dalla Lega Serie A dalla scomparsa di Papa Francesco. Infatti la Gradinata Nord rossoblù ha diramato il seguente comunicato.

COMUNICATO– «Apprendiamo con grande stupore l’ennesima scelta folle presa dai vertici della Lega Serie A ai danni di noi tifosi – si legge -. Questa non è mancanza di rispetto, ma mancanza di considerazione! Sorvolando sul motivo per cui tutte le partite sono state posticipate, ci chiediamo se a qualcuno interessi ancora di noi tifosi: delle famiglie che vogliono ancora popolare lo stadio, dei lavoratori, degli studenti e di tutti coloro che fanno sacrifici per seguire la loro passione. Bloccare migliaia di tifosi in viaggio per poi posticipare i match a due giorni di distanza – prosegue il testo – ad orario scomodo per i tifosi appena penalizzati, è il risultato di poca intelligenza e grande menefreghismo. Per dare un segnale i gruppi della Gradinata Nord entreranno allo stadio al 15′ minuto del primo tempo. Invitiamo tutto il popolo Genoano a restare fuori con Noi per questa prima parte di partita»