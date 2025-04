Genoa Lazio, il Club reagisce al no della Lega Serie A: i capitolini chiedono nuovamente un rinvio del match

Condividi via email

Genoa Lazio, gli aquilotti inviano una nuova richiesta per posticipare la partita prevista per domani al Ferraris

Genoa Lazio sarà la prossima sfida di Serie A dei biancocelesti che, però, sono rimasti molto contrariati dalla decisione della Lega Serie A che ha deciso di rimandare il match a domani. Ad essere in disaccordo con questa decisione è la società biancoceleste che ha fatto immediatamente richiesta di spostare la partita senza però avere successo.

Dopo il rifiuto i biancocelesti non si sono arresi e, stando a quanto scritto da calciomercato.it, ha effettuato la richiesta per un nuovo rinvio. Tuttavia ad ora non sembra che vi sia possibilità che la richiesta degli aquilotti venga accolta.