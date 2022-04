Genoa Lazio, Caressa sicuro: «Domani vincono i rossoblù»

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i loro pronostici per la 32ª giornata di Serie A: ecco il risultato di Genoa-Lazio

Come ogni sabato Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici per la giornata di Serie A all’interno del programma “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport domani la Lazio uscirà dal Ferraris con i tre punti. Di tutt’altro avviso Caressa che ha puntato sull’1 secco in favore della squadra di Blessin.