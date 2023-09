Genoa-Lazio Primavera 1-2: Gonzalez regala i 3 punti a Sanderra

Importante vittoria della Lazio Primavera di Sanderra, che in rimonta supera il Genoa grazie al gol di Gonzalez

Grandi emozioni e prestazione maiuscola per la Lazio Primavera allenata da Stefano Sanderra. I giovani biancocelesti hanno superato in rimonta per 2 reti ad 1 i coetanei del Genoa nell’incontro (in casa della formazione ligure) valido per la quinta giornata di Primavera 1.

Al gol al 9’ di Sarpa, ha risposto la marcatura di Sana Fernandes dopo 27 giri d’orologio. Chiude le danze la rete al 52’ di Gonzalez.