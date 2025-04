Genoa Lazio, Baroni ha deciso chi scenderà in campo dal primo minuto? Ecco cosa trapela in vista della sfida al Ferraris

Genoa Lazio, quali saranno le decisioni dell’allenatore Baroni in vista della sfida di Serie A contro il grifone? Le ultime sui biancocelesti

Dopo la burrascosa eliminazione dalla UEFA Europa League, la Lazio di Baroni è già pronta per la prossima imminente sfida Serie A contro il Genoa. I biancocelesti sono infatti affranti, stanche e delusi dall’eliminazione dalla Coppa per mano del Bodo Glimt ma ora è il momento di rialzare il capo e di concentrarsi sui nuovi obiettivi stagionali.

Per questa ragione, Baroni ha preparato una formazione adatta alla sfida contro i rossoblù. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli unici ad essersi allenati sono stati i subentrati durante la sfida contro i norvegesi in quanto, data la stanchezza delle aquile, il mister si prepara a rivoluzionare il club per lo scontro con il grifone. Per questa ragione sono stati preventivati almeno 7-8 cambi rispetto alla formazione titolare nello scorso turno europeo. Secondo le parole del quotidiano sportivo, il mister Marco Baroni vuole far riposare alcuni dei suoi interpreti titolari.