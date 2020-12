Genoa Lazio, Ballardini pensa al reintegro di Schöne: le ultime

Davide Ballardini sarebbe pensando al reintegro in squadra di Lasse Schöne. Sul mercato piace tanto Lammers

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa starebbe valutando l’ipotesi di un reintegro di Schöne, il regista danese ex Ajax finito ai margini del gruppo prima che iniziasse il campionato, ma che sino ad oggi ha sempre lavorato con la prima squadra, a parte il periodo (fra il 27 settembre e il 14 ottobre) in cui è stato in isolamento per la positività al Covid- 19.

Il danese potrebbe fare il suo esordio in questo campionato proprio contro la Lazio, nel match di domenica 3 gennaio alle ore 15.00