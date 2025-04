Genoa, infortunio Malinovskyi: svelati i tempi di recupero: ecco la decisione in vista della Lazio. I dettagli

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, si è fermato ancora una volta Ruslan Malinovskyi in casa Genoa. Un problema muscolare che molto probabilmente lo costringerà a saltare la sfida con la Lazio .

INFORTUNIO MALINOVSKYI – «Infortunio doloroso per l’ucraino, però senza conseguenze gravi: quasi certamente salterà la Lazio poi sarà rivalutato. Una botta, rimediata in allenamento, proprio sulla placca che gli è stata applicata dopo lo spaventoso infortunio alla gamba destra di Venezia. Ruslan Malinovskyi è fermo ai box, gli esami effettuati hanno escluso fratture ma la paura è stata tanta. E a questo punto è difficile fare previsioni sul rientro in campo, si valuterà giorno dopo giorno. Le possibilità di vederlo in campo a Pasquetta contro la Lazio sono minime, se non nulle. Certo, l’ucraino ha dimostrato grandi capacità di recupero e soprattutto una gran voglia di tornare in campo. Ma a questo punto della stagione andare a correre rischi è praticamente inutile, quindi Vieira con ogni probabilità dovrà cercare altre soluzioni là davanti».