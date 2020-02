Genoa, Goldaniga si allena a parte per precauzione: è di Codogno

Genoa, Goldaniga si allena da solo: misura preventiva, perchè originario di Codogno, focolaio del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus ha invaso anche il mondo dello Sport. La parola d’ordine, quindi, deve essere «precauzione» per tutti: tifosi ed atleti. E se in alcuni stadi d’Italia si giocherà a porte chiuse, anche le società prendono i dovuti provvedimenti. Come il Genoa che sta costantemente monitorando Edoardo Goldaniga, perchè originario di Codogno, focolaio del virus.

Il giocatore, inoltre, si sta allenando da solo al Signorini di Pegli: una misura puramente cautelare che verrà estesa fino al termine dei controlli, come riporta Pianetagenoa1893.com.

Sia il club rossoblu che il difensore sono sereni.