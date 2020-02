Emergenza Coronavirus, le possibili date di recupero dei match di Serie A

La decisione governativa ha fermato metà della scorsa giornata di campionato e si stanno cercando tutte le date possibili per giocarle

L’emergenza Coronavirus sta preoccupando soprattutto l’Italia per via del numero di contagi e decessi. Lo scorso weekend è stato deciso che alcune delle sfide di Serie A da giocare nel Nord Italia, sarebbero state rinviate per evitare la diffusione del virus. Ora si sta cercando in tutti i modi di trovare una data per recuperare questa partite: Torino-Parma e Verona-Cagliari si potrebbero giocare l’11 marzo mentre Atalanta-Sassuolo potrebbe essere programmata per il 18 febbraio. Enorme punto di domanda ancora per Inter-Sampdoria che con molta probabilità si giocherà il 20 maggio.