Genoa, Falque: «Per la Lazio non sarà facile batterci, qui è dura per tutti»

Iago Falque presenta la gara tra Genoa e Lazio. Il giocatore non teme i biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni

Mister Nicola lo ha definito uno stress test, ma Iago Falque non teme la Lazio. Il giocatore, tra le fila del Genoa, ha commentato il prossimo impegno casalingo contro i biancocelesti in un’intervista rilasciata a IlSecoloXIX.it:

«Vedo come ci alleniamo, la mentalità che ci ha dato il mister. Ora sto bene, ma ne usciremo tutti insieme. E per la Lazio non sarà facile batterci, al Ferraris è dura per tutti».