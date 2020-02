Genoa, Cassata: «Peccato, potevamo segnare di più. Rigore per noi? Difficile che sbaglino» VD

La Lazio vince anche contro il Genoa. Tra i rossoblu, però, si è messo in mostra Cassata con un vero e proprio eurogol

Un eurogol, lo ha definito Simone Inzaghi. Cassata ha provato a riaprire Genoa-Lazio con una rete spettacolare, ma che non ha impedito ai biancocelesti di conquistare anche il campo di Marassi. Il giocatore, al termine del match, ha analizzato la gara in zona mista:

«La partita l’abbiamo riaperta, tenuta viva fino alla fine. Peccato perchè abbbiamo avuto tante occasioni da gol, siamo stati per la maggior parte del tempo nella loro metà campo. C’è amarezza pe ril risultato, ma la prestazione c’è stata contro una grandissima squadra. Le nostre proteste sul secondo gol? Erano per la barriera troppo distante dalla palla e si vedeva bene. Però l’arbitro aveva la sua opinione ed è andata così. Rigore? Gli episodi non li ho ancora rivisti, ma ci sono 24 telecamere, più di 4 arbitri, è quasi impossibile che sbaglino».