Dovrà aspettare Caicedo per l’esordio con la maglia del Genoa: il giocatore salta il Cagliari per affaticamento al flessore

Rimandato l’esordio di Felipe Caicedo con la maglia del Genoa. Il giocatore – arrivato in rossoblu l’ultimo giorno di mercato – si è dovuto fermare per un affaticamento al flessore, non partirà quindi per la trasferta di Cagliari.

I tifosi sperano di vederlo in campo nella gara contro la Fiorentina.