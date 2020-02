Genoa, distorsione al ginocchio per Radovanovic. Da valutare Schöne

La Lazio volerà in casa del Genoa per la venticinquesima giornata di Serie A: ecco il bollettin omedico dei rossoblu

Il Genoa conta le assenze in vista della Lazio. Il Grifone accoglierà la squadra di Inzaghi e lo staff è a lavoro per recuperare gli acciaccati, come riportato dal sito ufficiale dei rossoblu. Tra questi, ci sono Cristian Romero – dopo la distorsione al ginocchio riportata nella partita contro l’Atalanta – e Schöne. Monitorato anche Marko Pajac.

Prosegue invece il percorso di Ghiglione alle prese con una lesione di secondo grado del bicipite femorale; discorso simile per Ivan Radovanovic i cui esami hanno riportato una distorsione al ginocchio, con interessamento legamentoso.

Chi non preoccupa è Pandev: il giocatore ha lasciato anzitempo il campo, durante la gara contro il Bologna, ma sta smaltendo i postumi di una contusione.