Genoa, Badelj: «Ho avuto la fortuna di stare in società solide, con la Lazio ho faticato ma…». Le parole del giocatore

Il capitano del Genoa Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il croato tra i tanti temi ha parlato anche del suo passato alla Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– «Sono rimasto sempre a lungo nelle squadre in cui ho giocato, escludendo la Lazio. Ho avuto la fortuna di stare in società solide e città belle. Ho fatto fatica alla Lazio, ma non c’entrava nulla il club o la città. Se stai bene fuori campo puoi fare bene anche in campo ».