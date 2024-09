Gemmi: «Per Fazzini dalla Lazio PIÙ di un SONDAGGIO, ma con l’Empoli abbiamo DECISO così»

Le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Empoli Gemmi sull’interessamento della Lazio per Jacopo Fazzini

In conferenza stampa, Roberto Gemmi, ds dell’Empoli, ha parlato dell’interesse di quest’estate mostrato dalla Lazio per Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano ha deciso con la società azzurra di rimanere in Toscana, nonostante le tante proposte giunte dall’Italia. Ecco le dichiarazioni:

PAROLE – «Fazzini ha avuto mercato, c’è stato molto più di un sondaggio, ma col presidente abbiamo deciso di tenerlo. Lo inserisco tra gli acquisti, Empoli è la situazione migliore per lui per migliorare».