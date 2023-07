Gazzetta – Pellegrini-Lazio, inizia la trattativa per il rinnovo del prestito del terzino biancoceleste

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Lazio e Juventus avrebbero iniziato i dialoghi per il ritorno in biancoceleste di Luca Pellegrini.

Le due società stanno trattando, con l’ipotesi di un nuovo prestito che permetterebbe al terzino di tornare a Roma.