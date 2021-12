Gazzetta dello Sport: «Ma la Lazio è ancora una grande squadra?»

Dopo la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, la Gazzetta dello Sport si interroga sul se la squadra di Sarri sia o meno una grande

Dopo la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, la Gazzetta dello Sport si interroga sul se la squadra di Sarri sia o meno una grandedel nostro campionato.

Per la rosea i biancocelesti ricordano la scatola di cioccolatini di Forrest Gump, non sai quella che ti capita. Non basta un gol già al minuto sei per prendere possesso della partita. Il 4-3-3 sfrutta subito la giocata per le punte laterali in ampiezza, non per niente Pedro (assist) e Zaccagni firmano il vantaggio. Ma poi la Lazio quasi rinuncia alla costruzione, si basa sul contropiede che non può sempre riuscire, soprattutto quando nell’intervallo esce Pedro per infortunio (idem poi Zaccagni). E quando va sotto, la banda di Sarri non ha la reazione che avrebbero le grandi squadre.