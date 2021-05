Gattuso, “no” alla Fiorentina: tentazione Lazio sempre più forte

Gennaro Gattuso non è ancora convinto del progetto Fiorentina ed è stuzzicato dalla Lazio. Il tecnico avrebbe detto di no a Commisso

Gennaro Gattuso ha detto no a Rocco Commisso, almeno per ora. L’attuale allenatore del Napoli era in cima alla lista della Fiorentina ma non è ancora convinto del progetto tecnico viola. Oppure c’è anche dell’altro? Il suo nome in questo periodo va molto di moda, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Gattuso sembra più orientato verso altri lidi, più solidi. Il suo procuratore, Jorge Mendes, è lo stesso che ha accomodato Mourinho sulla panchina della Roma. Avere due allenatori sulle due panchine romane è una possibilità concreta, che stuzzica. Ma la Lazio segue anche altri profili, anche se quello di Rino sembrerebbe essere uno dei favoriti.