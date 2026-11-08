Gattuso ha una missione durante la sosta: non perdere il ritmo che ha portato i biancocelesti in vetta

Lazio, la pausa per le Nazionali arriva dopo il pareggio contro il Napoli e sei vittorie consecutive. Gattuso dovrà gestire una squadra che ha trovato continuità, ma che adesso deve confermarsi anche con la pressione del primo posto

Fermarsi quando tutto sembra funzionare non è necessariamente un vantaggio. La Lazio arriva alla sosta per le Nazionali da capolista della Serie A, con 29 punti in 12 giornate, ma anche con una situazione diversa rispetto a quella di poche settimane fa. Il pareggio contro il Napoli ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive, mentre l’Inter, grazie al successo sul Como, si è portata a una sola lunghezza dai biancocelesti.

Per Gennaro Gattuso si apre dunque una fase particolare. Non si tratta di ricostruire una squadra in difficoltà, bensì di conservare ciò che ha funzionato finora. E non è detto che sia un compito più semplice.

Lazio, la sosta interrompe il momento migliore della stagione

Le sei vittorie consecutive avevano dato alla Lazio qualcosa che va oltre i punti in classifica: la consapevolezza di poter affrontare avversari diversi trovando comunque la strada per vincere.

In una sequenza così positiva, anche gli automatismi diventano più naturali. I giocatori imparano a riconoscere i movimenti dei compagni, le scelte arrivano con maggiore rapidità e l’allenatore può intervenire senza dover continuamente modificare l’impianto della squadra. La pausa interrompe inevitabilmente questa continuità.

Non significa che la Lazio perderà quanto costruito, ma alla ripresa sarà necessario ritrovare subito intensità e concentrazione. Il rischio, soprattutto per una squadra reduce da un periodo particolarmente brillante, è pensare che certi risultati possano arrivare con la stessa facilità anche dopo due settimane senza campionato. Gattuso, che ha fatto della competitività quotidiana uno dei principi della propria gestione, dovrà evitare proprio questo.

Lazio, Isaksen è il simbolo di una squadra che ha cambiato gerarchie

Il caso di Gustav Isaksen racconta bene quanto sia cambiata la Lazio dall’inizio della stagione. Il danese era partito indietro nelle gerarchie offensive. Poi la sosta di ottobre, vissuta da protagonista con la propria Nazionale, gli aveva permesso di tornare a Formello con una fiducia differente.

Gattuso gli aveva concesso spazio e Isaksen aveva risposto con quattro gol nelle successive cinque presenze di campionato. Un rendimento che ha modificato gli equilibri offensivi e persino le valutazioni sulla fascia di capitano, con il tecnico che ha indicato proprio il danese come possibile scelta.

La storia di Isaksen offre anche uno spunto per la prossima pausa: gli impegni internazionali non rappresentano necessariamente un ostacolo. Per alcuni giocatori possono diventare un’occasione per ritrovare condizione e sicurezza. Il compito dell’allenatore sarà reinserire tutti nel gruppo senza disperdere l’intesa raggiunta nelle ultime settimane.

Lazio, la gestione degli infortunati può diventare un vantaggio

La sosta offre inoltre alla Lazio la possibilità di lavorare sul recupero dei giocatori alle prese con problemi fisici. Tra le situazioni da monitorare c’è quella di Mattia Zaccagni, fermato da un infortunio al quadricipite sinistro rimediato contro il Cagliari.

L’assenza del capitano priva Gattuso di un elemento importante per gli equilibri offensivi, ma la pausa permette almeno di evitare ulteriori impegni di campionato durante una parte del percorso di recupero.

Naturalmente, il rientro dipenderà dall’evoluzione clinica e non può essere dato per scontato alla ripresa. Per l’allenatore sarà altrettanto importante gestire i calciatori rimasti a Formello, cercando di mantenere elevata l’intensità degli allenamenti senza sovraccaricare chi ha giocato maggiormente.

Lazio, l’amichevole del 14 novembre per mantenere il ritmo partita

Nel programma della sosta è prevista anche un’amichevole contro il Mġarr United, formazione maltese che ha annunciato sui propri canali social la sfida di sabato 14 novembre alle ore 11:00 a Formello. Un appuntamento utile per dare minuti ai giocatori disponibili e mantenere un contatto con il ritmo della partita.

La gara potrà rappresentare un’occasione soprattutto per chi ha trovato meno spazio nelle ultime settimane, pur senza attribuirle un significato eccessivo sul piano delle gerarchie. Gattuso avrà modo di osservare alcune soluzioni in un contesto diverso dall’allenamento tradizionale, mentre la squadra potrà continuare a lavorare sui meccanismi sviluppati durante questa prima parte di campionato.

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Lazio, alla ripresa comincerà una prova diversa per Gattuso

La Lazio ha già dimostrato di saper vincere con continuità. Quello che ancora non sappiamo è come reagirà a una fase nella quale ogni risultato verrà confrontato con quello dell’Inter. Essere primi con tre punti di vantaggio e ritrovarsi davanti con una sola lunghezza non cambia il valore del percorso compiuto. Cambia, però, la percezione del margine disponibile.

Gattuso ha insistito finora sull’obiettivo dei 40 punti, evitando di trasformare il primato in un obbligo di vittoria finale. Una strategia che può aiutare a proteggere il gruppo dalle aspettative.

La sosta arriva quindi in un momento delicato, ma anche interessante: la Lazio non deve inseguire una svolta, deve dimostrare di saper proseguire sulla strada già intrapresa. Perché la vera difficoltà, dopo aver sorpreso tutti, sarà riuscire a non sorprendere più nessuno continuando comunque a vincere.