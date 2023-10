Gatti non perde il vizio: pugno a Djuric dopo quello rifilato a Luis Alberto con la Lazio – VIDEO

Nella gara vinta ieri sera all’ultimo respiro dalla Juve contro il Verona (1-0 con gol di Cambiaso al 96′) non è passato inosservato l’episodio che ha visto il difensore bianconero Federico Gatti sferrare un pugno all’attaccante Djuric.

Una situazione che ha ricordato quella con Luis Alberto nello scorso Juve-Lazio: anche in questo caso Gatti è rimasto colpevolmente impunito.

Mi spiegate perché Gatti non viene mai punito per condotta violenta?

Gatti is the new Chiellini … esente dalla giusta e meritata punizione solo per la maglia che indossa. pic.twitter.com/GALUTcOvcn

— Carlo Alvino (@Carloalvino) October 28, 2023