Gasperini su Inter-Lazio: «Non sarà quella decisiva. Noi abbiamo bisogno di…». Le parole del tecnico dell’Atalanta in Conferenza stampa

Nella consueta Conferenza stampa pre partita il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, alla vigilia della gara col Torino, ha parlato anche dello scontro diretto della Lazio contro l’Inter. Le sue parole:

PAROLE– «Non sarà quella decisiva, al di là degli scontri diretti che riguarderanno anche noi, abbiamo bisogno di vincere al di là di quello che fanno quelle davanti a noi. Non so di quanti punti abbiamo bisogno, ogni settimana ci sono risultati particolari, meglio pensare partita dopo partita. È chiaro che giocando tre partite in una settimana è un momento importante, ma non solo per noi. Non so se sarà decisivo, ma queste tre partite possono chiarire qualcosa»