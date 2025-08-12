Gasperini Roma, il mercato fatica a decollare? Cosa succede in casa dei rivali giallorossi

Gasperini Roma, il mercato fatica a decollare per il nuovo tecnico dei giallorossi? Ecco cosa succede in casa degli storici rivali della Lazio, il punto sui competitor

Manca meno di due settimane all’inizio del campionato per la Lazio. E, come naturale che sia, anche per gli storici rivali dei capitolini: la Roma. Con l’esordio di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, fissato per il 23 agosto allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Il direttore sportivo Ricky Massara, invece, spiega questa mattina Tuttosoport, avrà qualche giorno in più per cercare di soddisfare le richieste del nuovo allenatore. “Mi aspetto tre colpi”, sono state le parole di Gasperini prima di lasciare il ritiro in Inghilterra, che si è concluso con la vittoria nel derby contro l’Everton. Una partita che ha messo in evidenza una necessità: il tecnico ha bisogno di attaccanti in grado di fare gol. Per questo motivo, la priorità per la Roma è un centravanti, e la proprietà, dopo le promesse fatte a fine maggio, ha confermato il suo supporto al tecnico con un incontro in Inghilterra. Gasperini, quindi, si affida alla dirigenza e aspetta, anche se, come ogni allenatore, avrebbe preferito avere la rosa pronta subito. Una richiesta che appare però difficile nel calcio moderno, dove il mercato è sempre più complicato e le risorse scarseggiano.

Nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario, Massara ha comunque già completato sei acquisti (cinque già arrivati e uno che sbarcherà a Ferragosto). I nuovi innesti includono Ferguson, Wesley, El Aynaoui, Ghilardi e Vasquez. Tutti, tranne il portiere, sono giocatori sotto i 25 anni, con spese contenute e ingaggi sotto i due milioni di euro, a dimostrazione della strategia della Roma: acquistare talenti giovani da valorizzare con Gasperini. Il 15 agosto arriverà anche Ziolkowski, il sesto colpo. Tuttavia, Gasperini chiede ancora più gol e per questo Massara sta lavorando principalmente su un centravanti, visto che Dovbyk non ha convinto fino ad ora. La società, quindi, sta valutando la sua cessione, con il Leeds interessato.