Gasperini: «Corsa Champions League? Siamo tutte lì»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato dopo Sassuolo Atalanta. Le sue dichiarazioni, che si sono concentrate anche sulla corsa Champions.

TANTE SQUADRE IN POCHI PUNTI – «Siamo tutte lì e speriamo bene. Abbiamo giocato 50 minuti in inferiorità e nonostante questo siamo andati in vantaggio. Abbiamo subito il pari su rigore e poi abbiamo avuto l’occasione del nuovo vantaggio. Nel finale abbiamo provato a vincere in parità numerica, ma è stata una partita complicata fin dall’inizio. Abbiamo comunque fatto un punto, ora pensiamo alle prossime».