Gasperini: «Non avevamo mai affrontato una squadra così forte fisicamente e tecnicamente»

Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Dea.

PARTITA – «Sconfitta che ci può aiutare a migliorare, abbiamo subito i dai e vai soprattutto nel primo tempo. Globalmente il problema principale è stato quella di recuperare palla anche se abbiamo fatto meglio nella ripresa».

DEMIRAL – «Demiral ha fatto la sua partita, non siamo riusciti a togliergli il pallino del gioco, ci siamo riusciti solo nel secondo tempo ma per larghi tratti della partita ha fatto bene».

LAZIO – «Questa partita ci deve far crescere, non avevamo mai affrontato una squadra così forte tecnicamente e fisicamente. Arrivavano sempre prima di noi. Sarà una partita molto utile per noi».

ZAPATA – «Zapata oggi è entrato, ha dimostrato di aver superato l’infortunio ma per la condizione chiaramente ci vorrà un pò di tempo».