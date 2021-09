Gasperini: «Fiorentina? Gara indirizzata, attendiamo ancora risposte...»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal. Le sue parole

MATCH – «Sappiamo il valore del Villarreal, sappiamo cosa esprime in casa, sarà una partita molto importante».

NOTTI DI CHAMPIONS MAGICHE – «Dobbiamo prendere spunto dalle giornate non fortunate come contro la Fiorentina. Le notti delle Champions sono particolari, noi abbiamo la fortuna di giocarle e per noi è una grande motivazione. Siamo pronti».

TERZO ANNO IN CHAMPIONS – «L’esordio di Zagabria fu molto doloroso, abbiamo fatto tanta strada, abbiamo imparato tante cose e abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo un girone molto difficile, più difficile dell’anno scorso ma cercheremo di fare il meglio possibile».

GIRONE – «Non è morbido, ci sono sei partite e i margini di errore sono pochi. Bisogna fare punti su tutti i campi».

INTENSITÀ – «Non è mancata l’intensità nelle ultime due partite, la Fiorentina è una squadra forte ma la partita è stata indirizzata da episodi da cui attendiamo ancora delle risposte per capire come comportarci in futuro».