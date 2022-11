Gasperini: «Contro la Lazio la nostra peggior partita»

Gasperini alla vigilia della sfida contro il Napoli è tornato a parlare della prestazione dei suoi contro la Lazio considerandola la peggiore

Archiviata la partita contro l’Empoli, l‘Atalanta si proietta alla sfida contro il Napoli, e Gasperini in conferenza stampa parlando di questa partita si è anche soffermato sulla sfida persa contro la Lazio.

PRESTAZIONE PEGGIORE – : «Con la Lazio non abbiamo fatto una partita di valore, su 12 giocate è stata la peggiore, ma a parte il Napoli tutti hanno fatto qualche partita negativa. Ci sono tante gare nella stessa, ne nascono diverse anche per via dei 5 cambi, avere una buona contrapposizione difensiva è fondamentale»