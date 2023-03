Gasperini: «Tutti fanno fatica a vincere perché c’è equilibrio». Le parole sul campionato dell’allenatore dell’Atalanta

Durante la Conferenza stampa pre partita il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato della lotta alla Champions e delle squadre, come la Lazio, in lizza per la competizione. Le sue parole:

PAROLE– «Le squadre che si fermano davanti sono la dimostrazione dell’equilibrio del campionato. Tutti fanno fatica a vincere perché c’è equilibrio. Coppe un fattore? Negli anni in cui avevi le coppe arrivavi terzo in classifica, è veramente difficile dire se può essere o meno un fattore. In linea di massima quando fai le coppe sei più forte, le squadre che fanno le coppe è perché sono più forti. Non so se ci siano analogie con altre, noi comunque ci proviamo, ogni campionato è diverso. Abbiamo tutta la volontà di giocarci le nostre chance »