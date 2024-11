Gasperini, Atalanta da Scudetto: «Al momento siamo felici, come la Lazio...»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, sul momento del campionato: «Siamo felici, come lo è anche la Lazio»

Ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto dire la sua opinione su una possibile Dea da scudetto, facendo riferimento anche alla Lazio. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Scudetto? L’Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara per vedere dove può arrivare. C’è una parte alta di classifica dove tutte sono ravvicinate, possono sognare tutte: poi, se posso dire la mia, l’Inter ha delle possibilità in più, poi è giusto che noi, Fiorentina e Lazio possiamo essere felici. Che le coppe ci abbiano aiutato è indubbio. C’è chi pensa possa essere di impedimento, per noi sono eccezionali: magari paghi qualche infortunio, però la Champions o l’Europa League ti arricchiscono dal punto di vista tecnico e atletico».