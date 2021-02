Gasperini vuole la finale: «Conta tanto, non si raggiunge tutti gli anni»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta Napoli di Coppa Italia: le parole del tecnico sul match

Alla vigilia di Atalanta Napoli di Coppa Italia, Gasperini ha presentato il match. Le parole del tecnico.

«Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna pensare subito alla partita successiva. E questa sarà molto importante perché ci giochiamo in casa contro il Napoli l’accesso alla finale ed è un’opportunità da sfruttare. Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni».