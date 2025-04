Gasperini: «Critiche? Mi sembra che si stia esagerando, non sono d’accordo su ciò che viene descritto»

L’allenatore dell’Atalanta ha presentato il match in programma contro la Lazio nella conferenza stampa che si è svolta ieri

RISCONTRI – A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l’Inter. Mi sembra che si stia esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d’accordo su ciò che viene descritto.