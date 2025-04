Gasparri, il politico tifoso romanista provoca la Lazio

Gasparri, il politico noto tifoso della Roma rilascia delle forti dichiarazioni sul nome tecnico della squadra giallorossa e provoca la Lazio

PAROLE – Il nuovo allenatore della Roma? L’importante è che non sia un ex allenatore della Lazio“. Poi sui Friedkin il politico si è espresso molto duramente: “Spero che se ne vadano. A me dello stadio non me ne frega niente. Il calcio non è lo stadio, è la squadra