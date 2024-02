Gascoigne su Rashford: «Non deve fare i miei stessi errori, la sua situazione mi ricorda la mia alla Lazio»

Gascoigne, l’ex calciatore biancoceleste si esprime riguardo la delicata situazione del giocatore dello United

Ai microfoni di TMW è intervenuto Gascoigne, il quale ha commentato la difficile situazione di Rashford con lo United, citando nel suo intervento anche la Lazio

PAROLE – Non deve fare i miei sbagli. Potrebbe aver bisogno dell’aiuto dei compagni, dello staff. A volte ci sono problemi esterni al calcio. Parliamo di un grande giocatore, che gioca in un top club e per il suo Paese, eppure non sembra felice. È evidente che ci sia un problema con l’allenatore, non festeggia nemmeno i suoi gol come prima. È giù di morale! Ha preso una sanzione come accadde a me alla Lazio. Capisco che non è facile stare sotto i riflettori

Ricordo quanto fosse dura quand’ero agli Spurs, andavo da un consulente una volta alla settimana per parlare di ciò che non andava. Come uomo in alcune situazioni è difficile chiedere una mano, ma anche i calciatori ne hanno la necessità. Marcus sta guadagnando una fortuna, in una delle squadre più grandi del mondo, tutti pensano che non ti importi di niente, ma la pressione non è sempre semplice da sostenere