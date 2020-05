Lazio, Gazza ancora nei guai: vìola la quarantena e la ragazza lo lascia

L’ex giocatore della Lazio si ritrova al pub con un amico violando la quarantena. La fidanzata non digerisce l’accaduto e lo molla

Paul Gascoigne non riesce a trovare pace. In campo era l’incubo degli avversari, ora, come se ci fosse la legge del contrappasso, l’incubo lo sta vivendo lui.

Dopo le varie vicissitudini con l’alcol, Gazza sembrava avesse trovato la serenità con la fidanzata Wendy Leech. L’ex laziale stava trascorrendo la quarantena in Inghilterra ed oggi ha fatto visita ad un suo amico in un pub abusivo, come riporta il Corriere dello Sport. Per questo motivo la sua compagna avrebbe deciso di scaricarlo. Un amico della donna ha ammesso: «Wendy era davvero presa. Lui l’ha delusa e lei non si fida che possa comportarsi in modo responsabile. Wendy ha due figli e tre nipotini a cui pensare. Lei e Paul si parlano ancora, perché Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due».