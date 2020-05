Gascoigne: «Vi racconto una surreale conversazione avuta con Maradona»

L’ex attaccante biancoceleste, ha raccontato ai microfoni di The Athletic, il suo incontro con Diego Maradona

Paul Gascoigne si è concesso a un’intervista con The Athletic, in cui ha parlato del suo incontro con Maradona in un’amichevole tra Lazio e Siviglia del 1992. Ecco le sue parole:

«Ricordo di aver giocato una partita amichevole contro il Siviglia di Maradona in Spagna, dopo aver trascorso tre giorni di fila a bere a Disneyland. Nel tunnel degli spogliatoi ho detto a Diego che ero distrutto, a pezzi. Lui ha risposto: Non preoccuparti, anche io».