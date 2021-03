Gascoigne, dichiarazioni d’amore: «Chi mi piace? Io e la Curva Nord»

Paul Gascoigne non dimentica la Lazio, e in diretta durante l’Isola dei Famosi giura amore alla Curva Nord

Paul Gascoigne è uno dei personaggi più attesi dell’edizione de L’Isola dei Famosi, che ha aperto i battenti nella serata di ieri. Il reality show targato Mediaset avrà nell’ex Lazio uno dei concorrenti di maggiore spicco, i tifosi biancocelesti non dimenticano la sua esperienza nella Capitale, così come come l’ex calciatore inglese.

Intervenuto in diretta durante il programma, Gazza ha giurato amore nei confronti della Lazio: «Vincere o migliorare il mio italiano? Spero solo di ritrovare il sorriso. Chi mi piace? Io e la Curva Nord».