Gascoigne avvisa il big inglese: «Dovrebbe andare in Italia. Ricordo che quando andai alla Lazio…»

Le parole dell’ex biancoceleste, Gascoigne, sul big del calcio inglese. Ecco cosa ha detto l’ex calciatore in merito

L’ex Lazio, Paul Gascoigne ha rilasciato un’intervista a Sportscasting UK, toccando vari temi tra cui il momento difficile del Manchester United

PAROLE- «Penso che ci siano alcuni giocatori che non si rendono conto per quale squadra stanno giocando. Mi dispiace un po’ per Ten Hag, sembra che alcuni giocatori si prendano gioco di lui. Mi piacerebbe che Ferguson guidasse la squadra solo per una stagione, così da vedere cosa può fare con quei giocatori. A Rasfhord farebbe bene andare in Italia: lo scuoterebbe, come successe a me quando firmai per la Lazio. Ricordo che dissi a mio padre di andare a vedere la squadra allenarsi una settimana prima della mia partenza. Una volta lì ho pensato ‘che bell’allenamento’. Ma poi ho parlato con l’allenatore e mi ha detto ‘questo è il riscaldamento’. Io ho cominciato a piangere, dicendo a mio padre che non ce l’avrei fatta, ma lui mi ha rassicurato, dicendo che mi sarei abituato»..