Garrido: «Nella Lazio non sono riuscito a sentirmi a mio agio»

Garrido, l’ex calciatore biancoceleste ha parlato della sua non proprio positiva esperienza nella Capitale

Un’esperienza tutt’altro che idilliaca quella di Garrido alla Lazio. Due anni in cui il calciatore non ha mai lasciato il segno come lui stesso racconta in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo.

«Nel 2010 ho iniziato la preseason con il City negli Stati Uniti e ho avuto un problema al polpaccio. Ad agosto sono arrivato a Roma ma è iniziata male. Mi sono anche spinto troppo oltre per tornare il prima possibile. I primi mesi li ho passati fra ritorni e ricadute, fino a Natale. La rivalità tra Roma e Lazio? Aumenta molto anche la pressione sulla squadra. Non sono riuscito comunque a sentirmi a mio agio e nel 2012 è nata l’opportunità di andare a Norwich, prima in prestito e poi con un trasferimento definitivo».