Garlaschelli: «Immobile finirà la carriera alla Lazio»

Garlaschelli, le parole dell’ex biancoceleste in merito al futuro di Ciro Immobile corteggiato dal Napoli

Renzo Garlaschelli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e ha detto la sua in merito al futuro di Immobile e non solo.

«Immobile terminerà la carriera nella Lazio. Quest’estate si muoveranno pochi big, sarà un mercato differente dal solito, dove gireranno meno soldi. Molte società saranno costrette a vendere a prezzi inferiori, ci sarà inoltre poco tempo per costruire le squadre. La situazione è molto difficile, d’altronde ancora non si sa ancora come si evolveranno le situazioni. I biancocelesti hanno l’obbligo di stabilizzarsi ad alti livelli anche nella prossima stagione, la squadra di Inzaghi è quella che gioca meglio insieme all’Atalanta. Vedremo Lulic e compagni come si presenteranno alla ripresa del campionato: prima dello stop forzato, era quella che stava meglio di tutte. Il caldo potrebbe cambiare gli equilibri, anche se questa cosa varrà per tutte le squadre. Sarà fondamentale la preparazione rima dell’eventuale ripresa».