Garics: «Non ho visto una Lazio stratosferica». Ecco le parole dell’ex giocatore sulla sfida al Maradona col Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte l’ex giocatore di Napoli e Atalanta, György Garics, ha parlato della sfida giocata tra la squadra di Spalletti e Lazio al Maradona. Le sue parole:

PAROLE– «Seguirò la partita con l’Atalanta con grande attenzione. Quando sia con l’una che con l’altra hai scritto un pezzo di storia della tua carriera è normale che lo guardi con occhi diversi. Il Napoli ha perso con la Lazio perché non puoi vincere tutte le partite. Non ho visto un Napoli in difficoltà né una Lazio stratosferica. Hanno fatto un bel gol, trovando un bel tiro. Più occasioni le ha avute il Napoli ma alla fine il risultato è stato quello ma ci poteva anche stare. Ovviamente ora bisognerà aggiustare il tiro »