Gargano, l’ex calciatore del Napoli ha parlato della corsa scudetto tra Lazio e Juventus dando i biancocelesti come favoriti

Walter Gargano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della corsa scudetto.

«Ho il sospetto che quest’anno lo scudetto lo vinca la Lazio, che gioca bene e dà l’impressione di essere una squadra compatta, un gruppo forte dentro. Il Napoli è in ritardo ma ha qualità per recuperare e giocarsela per chiudere bene la stagione».