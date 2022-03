Southgate: «Ecco cosa penso dell’eliminazione dell’Italia»

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione dell’Italia

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha commentato in questi termini la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia:

«È una grande sorpresa, penso che sia chiaro che tutte le squadre vivono un ciclo. Non so se sia così, o se pesi ancora l’emozione per la finale, ma noi per esempio abbiamo giocato molto bene dagli Europei in poi. Il calcio è così».