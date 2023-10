Garcia riabbraccia Pioli, la pace dopo quel Roma-Lazio di fuoco

Rudi Garcia è pronto a riabbracciare Stefano Pioli, alla vigilia di Napoli-Milan il francese ha ricordato la lite nel derby della Capitale

Chi si ricorda della storica lite tra Rudi Garcia e Stefano Pioli? I due allenatori, al tempo a capo di Roma e Lazio, ebbero da ridire durante un derby del 2015, con tanto di reciproche dichiarazioni pungenti post gara. Domani i due si riabbracceranno per Napoli-Milan e il francese in conferenza ha voluto chiarire una volta per tutte l’episodio menzionato.

PAROLE GARCIA – «Era un altro momento, erano squadre diverse, siamo cresciuti, è storia vecchia. È un ottimo allenatore».