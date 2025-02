Garbo elogia la Lazio: «Nonostante una rivoluzione iniziale sta facendo una grandissima stagione in tutte le competizioni»

Garbo, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni di elogio sulla Lazio alla luce di quanto sta facendo quest anno grazie anche al lavoro di Baroni

Intervistato da TMW, il giornalista Daniele Garbo in prossimità della partita della Lazio contro il Milan, elogia la stagione dei biancocelesti rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

LAZIO – La Lazio ha voltato pagina, sono andati via giocatori che hanno scritto la storia del club, sono arrivati dei giovani che devono crescere, meglio di così cosa doveva fare Baroni? Ha lavorato benissimo, è una Lazio superiore alle aspettative, ha fatto una stagione straordinaria in EL ed è in lotta per la zona Champions