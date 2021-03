Gamberini snobba la Lazio: «Per la Champions occhio a Napoli e Roma»

L’ex difensore Alessandro Gamberini ha parlato della corsa Champions, che vede coinvolta anche la Lazio di Simone Inzaghi: le sue parole

La vittoria sul campo dell’Udinese, ottenuta nella giornata di ieri, ha rilanciato le ambizioni della Lazio nella corsa Champions. Ed è proprio di questo che ha parlato, nel suo intervento ai microfoni di Tmw Radio, l’ex difensore Alessandro Gamberini.

Queste le parole dell’ex calciatore, che ha analizzato l’andamento del campionato nel suo complesso: «L’Inter è ormai proiettata verso la vittoria del campionato, ma devo dire che il Milan è la squadra che mostrato il gioco più bello. La Juventus non è tranquilla, ma metterei anche lei tra le sicure per un posto in Champions. Vedo una bella sfida per la quarta piazza, con il Napoli che è in ripresa. C’è però anche la Roma, che vorrà riprendersi dopo questo passo falso contro i partenopei». Insomma, l’attuale allenatore della Virtus Verona non ha menzionato la squadra biancoceleste.