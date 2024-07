Gallo: «Lazio? Può diventare una mina vagante. Baroni è molto bravo, ecco perché». Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it, l’allenatore della Virtus Entella Fabio Gallo ha parlato della prossima Serie A e del campionato che può fare la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Inter sicuramente favorita per completezza di organico e perché ha vinto lo Scudetto lo scorso anno, la vedo un gradino superiore alle altre. Milan e Juventus saranno le antagoniste per eccellenza e si potranno inserire nella lotta per il titolo. Vedo nella Lazio una potenziale outsider: con Baroni alla guida dei biancocelesti, magari in sordina, potrebbe davvero diventare una mina vagante della prossima stagione. Baroni è davvero un mister molto, molto bravo».