Galli a Milannews24.com: «Lotta Scudetto? Ecco quando capiremo il ruolo del Milan in questo campionato»

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha parlato così del ruolo della squadra di Fonseca in questo campionato di Serie A

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Filippo Galli ha parlato del ruolo del Milan in questo campionato che vede molte squadre, tra le quali c’è la Lazio, in lotta per le prime posizioni. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ogni partita è importante, il Milan non si può permettere di perdere punti soprattutto contro squadre alla sua portata e non di alta classifica. Necessario portare a casa tre punti, non si può più sbagliare se si vuole rientrare nelle prime posizioni di classifica. Bisogna avere continuità di risultati e poi vedere se le altre squadre perdano punti. Una prima somma la tireremo alla fine del girone d’andata per capire che ruolo possa avere il Milan».

