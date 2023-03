Galli: «La Lazio non può fallire l’obiettivo Champions»

Galli, l’ex portiere analizza e commenta la situazione in casa Lazio sottolineando che i biancocelesti non devono fallire il loro obiettivo

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Giovanni Galli, esaminando la situazione in casa Lazio soffermandosi sugli obiettivi dei biancocelesti

PAROLE – La classifica parla chiaro. Quando sei secondo vuol dire che te lo sei guadagnato, nessuno ti regala punti. Certo, si può dire che ha sacrificato l’Europa per il campionato. Però si fanno delle scelte in base della rosa che hai a disposizione.

Non mi sembra che la Lazio abbia a disposizione una rosa composta da 25 giocatori che ti possono garantire le tre competizioni. Adesso però la scelta ti porta a delle responsabilità: la Champions non si può fallire. La Lazio non è ancora il Sarri Style, ancora non ci è arrivata, ma ci sta lavorando.

Ha recuperato Luis Alberto che aveva perso a metà stagione, è senza Immobile, si stanno un po’ adattando tutti al ruolo di centravanti. Ma quando una squadra è al secondo posto vuol dire che ha una forza all’interno dello spogliatoio importante perché non si può sopperire a tante assenze mantenendo comunque la classifica che ha in questo momento